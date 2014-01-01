проверочное значение R90 Homologated Ширина [мм] 210,8 Высота [мм] 108 Вес [кг] 9 Высота 1 [мм] 108 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка KNR SB4309T (SK7) Тип контейнера Коробка WVA номер 29264 Длина упаковки [см] 27 Ширина упаковки [см] 14 Высота упаковки [см] 13,5

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