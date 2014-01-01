menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) качество оригинал Knorr артикул 2925705390 JURID в Алматы

2925705390 JURID Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) качество оригинал Knorr
Производитель / Поставщик JURID
№ Производителя 2925705390
Наименование Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) качество оригинал Knorr
Качество JURID539M
Толщина [мм] 30
проверочное значение R90 Homologated
Ширина [мм] 210,8
Высота [мм] 108
Вес [кг] 9,373
Высота 1 [мм] 108
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Тормозная установка Knorr SK7
Тип контейнера Коробка
WVA номер 29158, 29257
Длина упаковки [см] 25
Ширина упаковки [см] 13,5
Высота упаковки [см] 13,5
Если вы хотите купить колодки тормозные 29158 САФ SKRB 9022K Integral (SK7) качество оригинал Кнорр, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю JURID с артикулом 2925705390. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) качество оригинал Knorr JURID с артикулом 2925705390 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0