|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|2925705390
|Наименование
|Колодки тормозные 29158 SAF SKRB 9022K, Integral (SK7) качество оригинал Knorr
|Качество
|JURID539M
|Толщина [мм]
|30
|проверочное значение
|R90 Homologated
|Ширина [мм]
|210,8
|Высота [мм]
|108
|Вес [кг]
|9,373
|Высота 1 [мм]
|108
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Тормозная установка
|Knorr SK7
|Тип контейнера
|Коробка
|WVA номер
|29158, 29257
|Длина упаковки [см]
|25
|Ширина упаковки [см]
|13,5
|Высота упаковки [см]
|13,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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