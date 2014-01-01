проверочное значение R90 Homologated Ширина [мм] 248 Высота [мм] 109,5 Вес [кг] 10 Высота 1 [мм] 109,5 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Тормозная установка KB SB/SN7 (ProTecS) Тип контейнера Коробка WVA номер 29087, 29253, 29278 Длина упаковки [см] 27 Ширина упаковки [см] 14 Высота упаковки [см] 14

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