|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|2925305390
|Наименование
|Колодки тормозные 29061 (MB Actros, Scania 4s) ProTecS качество оригинал Knorr
|Качество
|JURID539M
|Толщина [мм]
|30
|проверочное значение
|R90 Homologated
|Ширина [мм]
|248
|Высота [мм]
|109,5
|Вес [кг]
|10
|Высота 1 [мм]
|109,5
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Тормозная установка
|KB SB/SN7 (ProTecS)
|Тип контейнера
|Коробка
|WVA номер
|29087, 29253, 29278
|Длина упаковки [см]
|27
|Ширина упаковки [см]
|14
|Высота упаковки [см]
|14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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