проверочное значение R90 Homologated Ширина [мм] 207,6 Высота [мм] 113,7 Вес [кг] 10,2 Высота 1 [мм] 113,7 Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка Knorr SL7 Тип контейнера Коробка Толщина 1 [мм] 30 WVA номер 29244 Длина упаковки [см] 27 Ширина упаковки [см] 17 Высота упаковки [см] 13,5

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