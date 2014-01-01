|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|2924405390
|Наименование
|Колодки тормозные 29244 MB Actros MP3/MP4, Axor задние (ProTecS) качество оригинал Knorr
|Качество
|MB 7222-0
|Толщина [мм]
|35
|проверочное значение
|R90 Homologated
|Ширина [мм]
|207,6
|Высота [мм]
|113,7
|Вес [кг]
|10,2
|Высота 1 [мм]
|113,7
|Датчик износа
|подготовлено для датчика износа колодок
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Тормозная установка
|Knorr SL7
|Тип контейнера
|Коробка
|Толщина 1 [мм]
|30
|WVA номер
|29244
|Длина упаковки [см]
|27
|Ширина упаковки [см]
|17
|Высота упаковки [см]
|13,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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