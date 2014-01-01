|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1961304040
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 419x178 STD
|Качество
|404
|Толщина [мм]
|18,6
|проверочное значение
|E9-90R-02B1073/2724
|Ширина [мм]
|178
|Вес [кг]
|9,196
|Внутренняя длина дуги
|189
|Диаметр барабана [мм]
|419
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|20
|Ширина упаковки [см]
|18
|Высота упаковки [см]
|17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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