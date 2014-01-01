проверочное значение E9-90R-02B1073/2724 Ширина [мм] 178 Вес [кг] 9,196 Внутренняя длина дуги 189 Диаметр барабана [мм] 419 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 20 Ширина упаковки [см] 18 Высота упаковки [см] 17

Запчасть комплект барабанных накладок 419x178 STD представлена по производителю JURID с артикулом 1961304040. У данной детали есть аналоги с номерами: 127435, 1961301230, 19613190005T090, 1961319207015506, 1961319207015616, 1961319207016276, 1961361400. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект барабанных накладок 419x178 STD, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.