|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1957304040
|Наименование
|Накладки торм. BPW 300х150 ном.
|Качество
|404
|Толщина [мм]
|18
|проверочное значение
|E9-90R-02B1073/1293
|Ширина [мм]
|145, 150
|Вес [кг]
|5,69
|Внутренняя длина дуги
|145
|Диаметр барабана [мм]
|300
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|15
|Ширина упаковки [см]
|14
|Высота упаковки [см]
|15,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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