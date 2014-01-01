проверочное значение E9-90R-02B1073/1293 Ширина [мм] 145, 150 Вес [кг] 5,69 Внутренняя длина дуги 145 Диаметр барабана [мм] 300 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 15 Ширина упаковки [см] 14 Высота упаковки [см] 15,5

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