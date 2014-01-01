|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1951704040
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 300x150; STD (64 отв.: 8x18 / 93252)
|Качество
|404
|Толщина [мм]
|15,5
|Ширина [мм]
|129, 150
|Вес [кг]
|4,188
|Внутренняя длина дуги
|129
|Диаметр барабана [мм]
|300
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|15
|Ширина упаковки [см]
|14
|Высота упаковки [см]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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