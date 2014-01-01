Ширина [мм] 129, 150 Вес [кг] 4,188 Внутренняя длина дуги 129 Диаметр барабана [мм] 300 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 15 Ширина упаковки [см] 14 Высота упаковки [см] 12

Запчасть комплект барабанных накладок 300x150; STD (64 отв.: 8x18 93252) представлена по производителю JURID с артикулом 1951704040. У данной детали есть аналоги с номерами: 1951704040, 1951715700015416, K195170F3504, 65202100A8, 1951751800, 195170010210, 3057313300. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 300x150; STD (64 отв.: 8x18 93252) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.