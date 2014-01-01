проверочное значение E9 90R 02B1218/1101 Ширина [мм] 223 Вес [кг] 9,4 Диаметр барабана [мм] 410 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 22 Ширина упаковки [см] 18,5 Высота упаковки [см] 15,5

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