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Накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт MAN, MB 410х183 артикул 1949511230 JURID в Алматы

1949511230 JURID Накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт MAN, MB 410х183
Производитель / Поставщик JURID
№ Производителя 1949511230
Наименование Накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт MAN, MB 410х183
Качество 123
Толщина [мм] 18,3
проверочное значение E9-90R-01.876/2282
Ширина [мм] 183
Вес [кг] 8,092
Диаметр барабана [мм] 410
Тормозная колодка 1. завышение размера
Тип контейнера Коробка
Длина упаковки [см] 19
Ширина упаковки [см] 18
Высота упаковки [см] 16
Если вы хотите купить накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт МАН Мерседес 410х183, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю JURID с артикулом 1949511230. У данной детали есть аналоги с номерами: 030500904432, 127093, 127094, 19487, 1948700, 1948700WH, 1948701820. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 19495/19487 1-й ремонт MAN, MB 410х183 производителя JURID с артикулом 1949511230 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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