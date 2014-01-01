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Накладки тормозные 19495/19487 MAN, MB 410х183 артикул 1949501070 JURID в Алматы

1949501070 JURID Накладки тормозные 19495/19487 MAN, MB 410х183
Производитель / Поставщик JURID
№ Производителя 1949501070
Наименование Накладки тормозные 19495/19487 MAN, MB 410х183
Качество 107
Толщина [мм] 17
Ширина [мм] 183
Вес [кг] 7,3
Диаметр барабана [мм] 410
Тормозная колодка Стандартный размер
Тип контейнера Коробка
Длина упаковки [см] 18,5
Ширина упаковки [см] 18
Высота упаковки [см] 14
Если вы хотите купить накладки тормозные 19495/19487 МАН Мерседес 410х183, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю JURID с артикулом 1949501070. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 19495/19487 MAN, MB 410х183 производителя JURID с артикулом 1949501070 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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