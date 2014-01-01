|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1949501070
|Наименование
|Накладки тормозные 19495/19487 MAN, MB 410х183
|Качество
|107
|Толщина [мм]
|17
|Ширина [мм]
|183
|Вес [кг]
|7,3
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|18,5
|Ширина упаковки [см]
|18
|Высота упаковки [см]
|14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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