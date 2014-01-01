проверочное значение E9 90R 02B1218/1102 Ширина [мм] 163 Вес [кг] 7,115 Диаметр барабана [мм] 410 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 18,5 Ширина упаковки [см] 16,5 Высота упаковки [см] 15

Если вы хотите купить накладки тормозные 19494/19486 Мерседес NG передние 410х163 (с заклепками), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю JURID с артикулом 1949401070. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID.