|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1949401070
|Наименование
|Накладки тормозные 19494/19486 MB NG передние 410х163 (с заклепками)
|Качество
|107
|Толщина [мм]
|17
|проверочное значение
|E9 90R 02B1218/1102
|Ширина [мм]
|163
|Вес [кг]
|7,115
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|18,5
|Ширина упаковки [см]
|16,5
|Высота упаковки [см]
|15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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