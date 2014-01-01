|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1946701820
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 394x177; STD (84 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687)
|Качество
|182
|Толщина [мм]
|18,9
|Ширина [мм]
|178, 192
|Вес [кг]
|8,2
|Диаметр барабана [мм]
|394
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|15,5
|Ширина упаковки [см]
|19,5
|Высота упаковки [см]
|18
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект барабанных накладок 394x177; STD (84 отв.: 6.35x19.1 - L12 / 93687) производителя JURID с артикулом 1946701820 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита