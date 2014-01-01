Ширина [мм] 178, 192 Вес [кг] 8,2 Диаметр барабана [мм] 394 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 15,5 Ширина упаковки [см] 19,5 Высота упаковки [см] 18

Запчасть комплект барабанных накладок 394x177; STD (84 отв.: 6.35x19.1 L12 93687)/ представлена по производителю JURID с артикулом 1946701820. У данной детали есть аналоги с номерами: 1946701820, VL72731S7115, 30912786, 1946719006016276, 65210000A8, 1946746800, B20801121C. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 394x177; STD (84 отв.: 6.35x19.1 L12 93687)/ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.