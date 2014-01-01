проверочное значение E9-90R-01.876/1074 Вес [кг] 10,6 Диаметр барабана [мм] 420 Тормозная колодка 1. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 20 Ширина упаковки [см] 19 Высота упаковки [см] 17,5

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