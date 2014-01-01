|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1928311250
|Наименование
|Накладки тормозные 19283 1-й ремонт SAF SKRS 9042 420x178
|Качество
|125
|Толщина [мм]
|21,6
|проверочное значение
|E9-90R-01.876/1074
|Вес [кг]
|10,6
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Тормозная колодка
|1. завышение размера
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|20
|Ширина упаковки [см]
|19
|Высота упаковки [см]
|17,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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