|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1928301070
|Наименование
|Накладки тормозные 19283 SAF SKRS 9042 420x178(без заклёпок)
|Качество
|107
|Толщина [мм]
|20,6
|Вес [кг]
|9,275
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|20
|Ширина упаковки [см]
|17,5
|Высота упаковки [см]
|17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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