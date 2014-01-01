Ширина [мм] 220 Вес [кг] 11,57 Диаметр барабана [мм] 414 Тормозная колодка 1. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 22 Ширина упаковки [см] 20 Высота упаковки [см] 19

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