проверочное значение E9-90R-02B1231/0910 Ширина [мм] 220 Вес [кг] 10,785 Диаметр барабана [мм] 414 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 22 Ширина упаковки [см] 19 Высота упаковки [см] 18,8

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