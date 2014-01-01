|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1918701070
|Наименование
|Накладки тормозные 19187 RVI Magnum/Premium задние
|Качество
|107
|Толщина [мм]
|18,5
|проверочное значение
|E9-90R-02B1231/0910
|Ширина [мм]
|220
|Вес [кг]
|10,785
|Диаметр барабана [мм]
|414
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|22
|Ширина упаковки [см]
|19
|Высота упаковки [см]
|18,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Накладки тормозные 19187 RVI Magnum/Premium задние производителя JURID с артикулом 1918701070 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита