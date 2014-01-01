проверочное значение E9-90R-01.876/1073 Ширина [мм] 200 Вес [кг] 11,666 Диаметр барабана [мм] 420 Тормозная колодка 2. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 20,5 Ширина упаковки [см] 19,5 Высота упаковки [см] 17

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