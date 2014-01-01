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Накладки тормозные 19094 2-й ремонт BPW, SAF 420x200 артикул 1909421250 JURID в Алматы

1909421250 JURID Накладки тормозные 19094 2-й ремонт BPW, SAF 420x200
Производитель / Поставщик JURID
№ Производителя 1909421250
Наименование Накладки тормозные 19094 2-й ремонт BPW, SAF 420x200
Качество 125
Толщина [мм] 20
проверочное значение E9-90R-01.876/1073
Ширина [мм] 200
Вес [кг] 11,666
Диаметр барабана [мм] 420
Тормозная колодка 2. завышение размера
Тип контейнера Коробка
Длина упаковки [см] 20,5
Ширина упаковки [см] 19,5
Высота упаковки [см] 17
Если вы хотите купить накладки тормозные 19094 2-й ремонт БПВ САФ 420x200, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю JURID с артикулом 1909421250. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Накладки тормозные 19094 2-й ремонт BPW, SAF 420x200 производителя JURID с артикулом 1909421250 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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