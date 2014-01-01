|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1909411250
|Наименование
|Накладки тормозные 19094 1-й ремонт BPW, SAF 420x200
|Качество
|125
|Толщина [мм]
|19
|проверочное значение
|E9-90R-01.876/1073
|Ширина [мм]
|200
|Вес [кг]
|10,764
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Тормозная колодка
|1. завышение размера
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|20
|Ширина упаковки [см]
|19,5
|Высота упаковки [см]
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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