проверочное значение E9-90R-01.876/1073 Ширина [мм] 200 Вес [кг] 10,764 Диаметр барабана [мм] 420 Тормозная колодка 1. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 20 Ширина упаковки [см] 19,5 Высота упаковки [см] 16

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