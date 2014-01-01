проверочное значение E9-90R-01.1058/2265 Ширина [мм] 175 Вес [кг] 8,8 Диаметр барабана [мм] 410 Тормозная колодка 1. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 19 Ширина упаковки [см] 17 Высота упаковки [см] 17

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