проверочное значение E9-90R-01.1058/2262 Ширина [мм] 200 Вес [кг] 10 Диаметр барабана [мм] 410 Тормозная колодка 1. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 19,5 Ширина упаковки [см] 18,5 Высота упаковки [см] 17,5

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