|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1906905700
|Наименование
|Комплект барабанных накладок 420x240; STD (128 отв.: 6.35x15.9 - L10 / 93685)
|Качество
|570
|Толщина [мм]
|20,8
|проверочное значение
|E9-90R-02B1058/4175
|Ширина [мм]
|179, 240
|Вес [кг]
|16,24
|Внутренняя длина дуги
|179
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|18
|Ширина упаковки [см]
|18,5
|Высота упаковки [см]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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