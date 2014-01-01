проверочное значение E9-90R-02B1058/4175 Ширина [мм] 179, 240 Вес [кг] 16,24 Внутренняя длина дуги 179 Диаметр барабана [мм] 420 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 18 Ширина упаковки [см] 18,5 Высота упаковки [см] 24

Запчасть комплект барабанных накладок 420x240; STD (128 отв.: 6.35x15.9 L10 93685)/ представлена по производителю JURID с артикулом 1906905700. У данной детали есть аналоги с номерами: 1906905700, 1991419000016276, 0682831, 0683280, 682851, 683027, 683272. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект барабанных накладок 420x240; STD (128 отв.: 6.35x15.9 L10 93685)/ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JURID. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.