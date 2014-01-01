|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1906811230
|Наименование
|Накладки тормозные 19068/19940 1-й ремонт Volvo F12/FH12 задние
|Качество
|123
|Толщина [мм]
|19,3
|проверочное значение
|E9-90R-01.1058/2261
|Ширина [мм]
|225
|Вес [кг]
|11,6
|Диаметр барабана [мм]
|410
|Тормозная колодка
|1. завышение размера
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|22
|Ширина упаковки [см]
|19
|Высота упаковки [см]
|18,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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