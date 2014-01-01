|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1903601232
|Наименование
|Накладки тормозные 19036 (L10) ROR TM/TE 419х178
|Качество
|123
|Толщина [мм]
|18,6
|проверочное значение
|E9-90R-01.876/2393
|Вес [кг]
|9,228
|Диаметр барабана [мм]
|419
|Тормозная колодка
|Стандартный размер
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|20
|Ширина упаковки [см]
|18
|Высота упаковки [см]
|17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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