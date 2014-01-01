проверочное значение E9 90R 02B1218/2323 Ширина [мм] 180 Вес [кг] 8,7 Диаметр барабана [мм] 420 Тормозная колодка 1. завышение размера Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 21 Ширина упаковки [см] 18 Высота упаковки [см] 16

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