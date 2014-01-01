|Производитель / Поставщик
|JURID
|№ Производителя
|1903211070
|Наименование
|Накладки тормозные 19032 1-й ремонт BPW, SAF 420х180 (с заклепками)
|Качество
|107
|Толщина [мм]
|19
|проверочное значение
|E9 90R 02B1218/2323
|Ширина [мм]
|180
|Вес [кг]
|8,7
|Диаметр барабана [мм]
|420
|Тормозная колодка
|1. завышение размера
|Тип контейнера
|Коробка
|Длина упаковки [см]
|21
|Ширина упаковки [см]
|18
|Высота упаковки [см]
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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