Ширина [мм] 150 Вес [кг] 7,779 Диаметр барабана [мм] 420 Тормозная колодка Стандартный размер Тип контейнера Коробка Длина упаковки [см] 18,5 Ширина упаковки [см] 18,5 Высота упаковки [см] 15,5

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