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Газовая пружина, заднее стекло артикул 3481200500 JP GROUP в Алматы

3481200500 JP GROUP Газовая пружина, заднее стекло
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 3481200500
Наименование Газовая пружина, заднее стекло
Общая длина [мм] 540
Высота подъема [мм] 130
Выталкивающая сила [N] 170

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Газовая пружина, заднее стекло JP GROUP с артикулом 3481200500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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