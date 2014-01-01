|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1518302100
|Наименование
|Ременный шкив, коленчатый вал
|Наружный диаметр [мм]
|167
|Ширина [мм]
|50
|Количество ребер
|6
|Количество ребер 2
|4
|Колебания
|с амортизатором колебаний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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