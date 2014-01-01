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Ременный шкив, коленчатый вал артикул 1518302100 JP GROUP в Алматы

1518302100 JP GROUP Ременный шкив, коленчатый вал
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1518302100
Наименование Ременный шкив, коленчатый вал
Наружный диаметр [мм] 167
Ширина [мм] 50
Количество ребер 6
Количество ребер 2 4
Колебания с амортизатором колебаний

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ременный шкив, коленчатый вал производителя JP GROUP с артикулом 1518302100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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