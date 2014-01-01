|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1494200400
|Наименование
|Датчик, положение распределительного вала
|Рабочее напряжение [В]
|12
|Тип датчика
|Активный датчик
|Монтажная глубина [мм]
|28
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом, без кабеля
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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