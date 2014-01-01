|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1481202000
|Наименование
|Газовая пружина, крышка багажник
|Сторона установки
|спереди
|Общая длина [мм]
|715
|Высота подъема [мм]
|303
|Выталкивающая сила [N]
|160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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