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Газовая пружина, крышка багажник артикул 1481201500 JP GROUP в Алматы

1481201500 JP GROUP Газовая пружина, крышка багажник
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1481201500
Наименование Газовая пружина, крышка багажник
Сторона установки сзади
Общая длина [мм] 345
Высота подъема [мм] 100
Выталкивающая сила [N] 540

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Газовая пружина, крышка багажник производителя JP GROUP с артикулом 1481201500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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