|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1481201500
|Наименование
|Газовая пружина, крышка багажник
|Сторона установки
|сзади
|Общая длина [мм]
|345
|Высота подъема [мм]
|100
|Выталкивающая сила [N]
|540
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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