|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1453800600
|Наименование
|Шарнир, продольный вал
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
|Тип соединения / сочленения
|Диск шарнира
|Количество отверстий
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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