|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1445100100
|Наименование
|Гидравлический насос, рулевое управление
|Вид эксплуатации
|гидравлический
|Давление [бар]
|120
|ограничение производителя
|LUK
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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