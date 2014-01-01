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Ступица колеса артикул 1441400400 JP GROUP в Алматы

1441400400 JP GROUP Ступица колеса
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1441400400
Наименование Ступица колеса
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS, с колесным подшипником
Число отверстий в диске колеса 5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица колеса производителя JP GROUP с артикулом 1441400400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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