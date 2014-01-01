|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1418701200
|Наименование
|Топливный фильтр
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр
|Высота [мм]
|300
|Наружный диаметр [мм]
|55
|Впускн. Ø [мм]
|8
|Выпускн.-Ø [мм]
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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