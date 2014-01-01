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Датчик, давление масла артикул 1393500100 JP GROUP в Алматы

1393500100 JP GROUP Датчик, давление масла
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1393500100
Наименование Датчик, давление масла
Тип датчика пассивный сенсор
Точка включения [бар] 3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, давление масла производителя JP GROUP с артикулом 1393500100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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