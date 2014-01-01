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Датчик, уровень охлаждающей жидкости артикул 1393300100 JP GROUP в Алматы

1393300100 JP GROUP Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1393300100
Наименование Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Высота [мм] 89,5
Количество присоединений 2
соответствует цветом оригинальной детали молочнобелый
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Номинальная мощность [Вт] 1,2
Номинальное напряжение [V] 12
Функции комбинированного переключателя Устройство с размыкающим контактом
Исполнение штекера Круглый штекер

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, уровень охлаждающей жидкости производителя JP GROUP с артикулом 1393300100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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