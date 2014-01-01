|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1393300100
|Наименование
|Датчик, уровень охлаждающей жидкости
|Высота [мм]
|89,5
|Количество присоединений
|2
|соответствует цветом оригинальной детали
|молочнобелый
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Номинальная мощность [Вт]
|1,2
|Номинальное напряжение [V]
|12
|Функции комбинированного переключателя
|Устройство с размыкающим контактом
|Исполнение штекера
|Круглый штекер
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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