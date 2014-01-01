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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 1393100200 JP GROUP в Алматы

1393100200 JP GROUP Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1393100200
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Длина [мм] 52
Наружная резьба [мм] M14 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Количество присоединений 1
Точка включения [°С] 120
Маркировка цвета черный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости производителя JP GROUP с артикулом 1393100200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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