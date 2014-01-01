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Вилка, свеча зажигания артикул 1391900200 JP GROUP в Алматы

1391900200 JP GROUP Вилка, свеча зажигания
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1391900200
Наименование Вилка, свеча зажигания
Рабочее напряжение [В] 12
Катушка зажигания Исполнение разъема SAE
Длина [мм] 105
Количество втычных контактов 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вилка, свеча зажигания производителя JP GROUP с артикулом 1391900200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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