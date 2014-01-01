|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1199208400
|Наименование
|Реле аварийной световой сигнализация
|Номинальная мощность [Вт]
|4 + 2 x 21
|Номинальное напряжение [V]
|12
|Функция реле
|Контроль поворотников прицепного устройства, Мигающий указатель
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с прицепным устройством
|Номер переключателя
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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