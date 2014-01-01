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Реле аварийной световой сигнализация артикул 1199208400 JP GROUP в Алматы

1199208400 JP GROUP Реле аварийной световой сигнализация
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1199208400
Наименование Реле аварийной световой сигнализация
Номинальная мощность [Вт] 4 + 2 x 21
Номинальное напряжение [V] 12
Функция реле Контроль поворотников прицепного устройства, Мигающий указатель
Оснащение / оборудование для автомобилей с прицепным устройством
Номер переключателя 22

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Реле аварийной световой сигнализация производителя JP GROUP с артикулом 1199208400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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