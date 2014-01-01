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Реле, система накаливания артикул 1199206600 JP GROUP в Алматы

1199206600 JP GROUP Реле, система накаливания
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1199206600
Наименование Реле, система накаливания
Напряжение [В] 12
Сила тока [A] 70
Количество втычных контактов 7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Реле, система накаливания производителя JP GROUP с артикулом 1199206600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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