|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1199150100
|Наименование
|Блок управления, эл. вентилятор (охлаждение двигателя)
|Рабочее напряжение [В]
|12
|Ток покоя [мА]
|1,8
|Диапазон температуры до [°C]
|100
|Подогрев / охлаждение
|вкл. вентилятор с электроприводом
|Длина [мм]
|121
|Ширина [мм]
|52
|Высота [мм]
|50
|Количество втычных контактов
|14, 4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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