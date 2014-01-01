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Блок управления, эл. вентилятор (охлаждение двигателя) артикул 1199150100 JP GROUP в Алматы

1199150100 JP GROUP Блок управления, эл. вентилятор (охлаждение двигателя)
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1199150100
Наименование Блок управления, эл. вентилятор (охлаждение двигателя)
Рабочее напряжение [В] 12
Ток покоя [мА] 1,8
Диапазон температуры до [°C] 100
Подогрев / охлаждение вкл. вентилятор с электроприводом
Длина [мм] 121
Ширина [мм] 52
Высота [мм] 50
Количество втычных контактов 14, 4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Блок управления, эл. вентилятор (охлаждение двигателя) производителя JP GROUP с артикулом 1199150100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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