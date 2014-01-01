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Вентилятор, охлаждение двигателя артикул 1199106800 JP GROUP в Алматы

1199106800 JP GROUP Вентилятор, охлаждение двигателя
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1199106800
Наименование Вентилятор, охлаждение двигателя
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без рамки вентилятора радиатора (рама)
Номинальная мощность [Вт] 192
Диаметр [мм] 363
Количество лопастей вентилятора 7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Вентилятор, охлаждение двигателя производителя JP GROUP с артикулом 1199106800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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