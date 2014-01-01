|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1199100200
|Наименование
|Вентилятор, охлаждение двигателя
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без рамки вентилятора радиатора (рама)
|Номинальная мощность [Вт]
|70
|Диаметр [мм]
|277
|Количество лопастей вентилятора
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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