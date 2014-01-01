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Водяной насос, система очистки окон артикул 1198500400 JP GROUP в Алматы

1198500400 JP GROUP Водяной насос, система очистки окон
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1198500400
Наименование Водяной насос, система очистки окон
Вид эксплуатации электрический
Напряжение [В] 12
Давление [бар] 2
Виды насосов дуальный насос
Форма штепсельного корпуса угловой
Диаметр корпуса [мм] 35
Диаметр конца впускной трубы [мм] 7
Диаметр соединения напорного трубопровода [мм] 6

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Водяной насос, система очистки окон производителя JP GROUP с артикулом 1198500400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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