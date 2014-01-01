|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1198201900
|Наименование
|Двигатель стеклоочистителя
|Сторона установки
|спереди
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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