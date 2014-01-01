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Двигатель стеклоочистителя артикул 1198201200 JP GROUP в Алматы

1198201200 JP GROUP Двигатель стеклоочистителя
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1198201200
Наименование Двигатель стеклоочистителя
Сторона установки сзади
Номинальная мощность [Вт] 40
Напряжение [В] 12
Количество втычных контактов 4
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением
Фиксированное положение Left

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Двигатель стеклоочистителя производителя JP GROUP с артикулом 1198201200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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