Производитель / Поставщик JP GROUP № Производителя 1197300400 Наименование Датчик износа тормозных колодок 1шт Mercedes-Benz Sprinter 901-904 95- Сторона установки передний мост слева, передний мост справа, Задний мост слева, Задний мост справа Длина [мм] 200

Запчасть датчик износа тормозных колодок 1шт Мерседес-Benz Sprinter 901-904 95- представлена по производителю JP GROUP с артикулом 1197300400. У данной детали есть аналоги с номерами: 1197300400 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа тормозных колодок 1шт Мерседес-Benz Sprinter 901-904 95- на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JP GROUP. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.