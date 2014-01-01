Производитель / Поставщик JP GROUP № Производителя 1197300100 Наименование Датчик износа колодок L=185mm MB Sprinter 901-904 перед+зад 1197300100 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа, Задний мост слева, Задний мост справа Длина [мм] 205

Запчасть датчик износа колодок L=185mm Мерседес Sprinter 901-904 перед+зад 1197300100 представлена по производителю JP GROUP с артикулом 1197300100. У данной детали есть аналоги с номерами: 1197300100 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа колодок L=185mm Мерседес Sprinter 901-904 перед+зад 1197300100 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя JP GROUP. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.