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Датчик, участок пути артикул 1197200200 JP GROUP в Алматы

1197200200 JP GROUP Датчик, участок пути
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1197200200
Наименование Датчик, участок пути
Рабочее напряжение [В] 12
Тип датчика пассивный сенсор
Функции комбинированного переключателя Reed-контакт, геркон
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без кабеля
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, участок пути производителя JP GROUP с артикулом 1197200200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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