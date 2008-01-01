|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1197101900
|Наименование
|Датчик, частота вращения колеса
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Тип датчика
|пассивный сенсор
|Длина [мм]
|1100
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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